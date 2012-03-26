В 3 сезоне 20 серии сериала «Закрытая школа» в перечне Князя с нацистами становится все меньше имен. Атмосфера в кругу друзей становится все напряженнее, и виной тому покойный Олег. Самое неожиданное: в «Логосе» появился загадочный вор еды.
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