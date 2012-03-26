В 3 сезоне 31 серии сериала «Закрытая школа» ребята разыскивают захоронение, принадлежащее привидению. Галине удается увидеть внука. Мария дает Морозову данные на Володю, а Даша понимает, что в их кругу действительно работает предатель.
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