В 3 сезоне 40 серии сериала «Закрытая школа» Андрей и его товарищи, наконец, узнают о реальном жизненном пути Ингрид. Вадим же понимает, кем на самом деле является Прометей. Елена выдвигает требование взять Воронцова под арест.
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