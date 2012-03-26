В 3 сезоне 26 серии сериала «Закрытая школа» Павел и Князь понимают, что под землей еще есть неизвестные маршруты. Даша испытывает Андрея на доверие, а Мария покидает «Логос». Даша оказывается под подозрением товарищей.
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