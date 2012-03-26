В 3 сезоне 30 серии сериала «Закрытая школа» Вадим, Володя и Морозов направляются в чащу, чтобы отыскать Надю. Лиза разрывает связь с Максимом. Вера и Павел забираются в жилище Тамары. Параллельно до Морозова доходит, что за зверь прячется в лесах.
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