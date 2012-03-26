В 3 сезоне 29 серии сериала «Закрытая школа» привидение делает попытку поведать что-то Лизе. Тем временем Яна приближается к разгадке гибели Крылова. Параллельно Морозов не хочет предоставлять ребятам лечение из-за поступка Максима.
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