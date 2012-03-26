В 3 сезоне 17 серии сериала «Закрытая школа» под землей заперт Виктор. Алиса и Надя находят способ остаться вместе на каникулы. Денис и его дама работают над своим собственным расследованием, которое может стать роковым.
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