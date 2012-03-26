В 3 сезоне 44 серии сериала «Закрытая школа» Лиза и Максим не могут выбраться из западни. Вера следует под землю, чтобы найти Володю. Воронцов же выясняет, где находится тот вирус, который он ищет. Наконец Лиза оказывается перед саркофагом с трупом.
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