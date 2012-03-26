В 3 сезоне 13 серии сериала «Закрытая школа» маленький Митя вновь видит вещий сон, но он полон решимости не позволить ему исполниться. Лиза тоже сталкивается с очередным видением. Кроме того, Виктор находит в символике «Логоса» фашистский знак.
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