В 3 сезоне 37 серии сериала «Закрытая школа» ученики пробуют отыскать в школе помещение по наводке от привидения. Анна забирается к Морозову и выясняет правду о своем состоянии. Александр Авдеев начинает припоминать что-то о своей жизни.
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