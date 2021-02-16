В 1 сезоне сериала «За час до рассвета» действие происходит в конце сороковых годов прошлого века. Главный герой — советский лейтенант Журавлев. Он только что вернулся с фронта и пытается привыкнуть к спокойной жизни. Довольно быстро Журавлеву удается найти себе работу по душе: его принимают в местное отделение милиции. Новый начальник главного героя — человек сложный. Далеко не просто так он получил прозвище Сатана. На своем первом же задании Журавлев начинает понимать, что вокруг него ведется какая-то странная игра. По всей видимости, у Сатаны есть личные счеты с местной преступной группировкой, лидером которой является некто по кличке Клещ.