За час до рассвета 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала За час до рассвета
Киноафиша Сериалы За час до рассвета Сезоны Сезон 1

За час до рассвета 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «За час до рассвета»

В 1 сезоне сериала «За час до рассвета» действие происходит в конце сороковых годов прошлого века. Главный герой — советский лейтенант Журавлев. Он только что вернулся с фронта и пытается привыкнуть к спокойной жизни. Довольно быстро Журавлеву удается найти себе работу по душе: его принимают в местное отделение милиции. Новый начальник главного героя — человек сложный. Далеко не просто так он получил прозвище Сатана. На своем первом же задании Журавлев начинает понимать, что вокруг него ведется какая-то странная игра. По всей видимости, у Сатаны есть личные счеты с местной преступной группировкой, лидером которой является некто по кличке Клещ.

Рейтинг сериала

0.0
2 голоса
5.2 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «За час до рассвета» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 февраля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 февраля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 февраля 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 марта 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 марта 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
9 марта 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 марта 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
23 марта 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
30 марта 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
6 апреля 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
13 апреля 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
20 апреля 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
27 апреля 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
4 мая 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
11 мая 2021
График выхода всех сериалов
