Новости о сериале «Что, если...?»

Новости о сериале «Что, если...?» Вся информация о сериале
20 февраля 2025 14:38
Любимые герои оказываются в необычных обстоятельствах в трейлере второго сезона «Что, если…?»
Любимые герои оказываются в необычных обстоятельствах в трейлере второго сезона «Что, если…?» В ролике фигурируют Доктор Стрэндж, Черная Пантера, бородатый Халк, Танос и многие другие.
16 ноября 2023 10:26
Новый злодей в киновселенной Marvel: 5 фактов о Высшем эволюционере
Новый злодей в киновселенной Marvel: 5 фактов о Высшем эволюционере Танос, Канг и Хела могут неистовствовать и кусать локти: рассказываем все, что вы должны знать о суперзлодее, который появится в фильме «Стражи Галактики. Часть 3».
5 мая 2023 12:00
Пишут как под копирку: зрители выявили шаблоны сериалов Marvel
Пишут как под копирку: зрители выявили шаблоны сериалов Marvel Неужели у Marvel Studios наступил тотальный кризис свежих идей?
7 июля 2022 12:17
Добро пожаловать на темную сторону: 5 героев Marvel, которые могут стать злодеями
Добро пожаловать на темную сторону: 5 героев Marvel, которые могут стать злодеями Как сказал один небезызвестный персонаж, «либо ты умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не станешь негодяем».
17 июня 2022 18:24
Рейтинг сериалов Marvel Studios: от «Ванды/Вижн» до «Лунного рыцаря»
Рейтинг сериалов Marvel Studios: от «Ванды/Вижн» до «Лунного рыцаря» Судим, но не слишком строго, многосерийные проекты в MCU в ожидании множества сериальных новинок студии.
11 мая 2022 12:40
«Человек-паук: Нет пути домой»: Что значат сцены после титров для киновселенной Marvel
«Человек-паук: Нет пути домой»: Что значат сцены после титров для киновселенной Marvel Эксперты Киноафиши разбирают, как две сцены после титров «Человека-паука: Нет пути домой» могут повлиять на будущее киновселенной Marvel. Много спойлеров!
21 декабря 2021 12:12
Мультсериал Marvel «Что, если…?» получит второй сезон, а также спин-офф о зомби
Мультсериал Marvel «Что, если…?» получит второй сезон, а также спин-офф о зомби Линейка мультипликационных шоу разрастается. 
15 ноября 2021 15:12
14 сериалов Marvel, которые вскоре появятся на Disney+
14 сериалов Marvel, которые вскоре появятся на Disney+ В честь своей годовщины, стриминговый сервис Disney+ показал презентацию грядущих проектов. Один из больших блоков был полностью посвящен сериалам Marvel. Среди них – как продолжения уже полюбившихся шоу, так и совершенно новые.  
15 ноября 2021 12:59
До смерти Чедвика Боузмана студия Marvel планировала спин-офф «Что, если…?» о Т’Чалле
До смерти Чедвика Боузмана студия Marvel планировала спин-офф «Что, если…?» о Т’Чалле Но теперь его вряд ли снимут. 
7 октября 2021 13:45
Кевин Смит высказал свое мнение о мультсериале Marvel «Что, если…?»
Кевин Смит высказал свое мнение о мультсериале Marvel «Что, если…?» Режиссер в восхищении. 
28 сентября 2021 14:46
Согласно инсайдерской информации, Marvel Studios планирует некий игровой проект о зомби
Согласно инсайдерской информации, Marvel Studios планирует некий игровой проект о зомби Информацией поделился Марк Миллар. 
15 сентября 2021 16:48
Студия Marvel выпустила трейлер заключительных серий дебютного сезона «Что, если…?»
Студия Marvel выпустила трейлер заключительных серий дебютного сезона «Что, если…?» До финала осталось три эпизода. 
15 сентября 2021 16:40
Марк Руффало выложил отрывок из новой серии «Что, если…?» с зомби-версией Тони Старка
Марк Руффало выложил отрывок из новой серии «Что, если…?» с зомби-версией Тони Старка Настоящий рассвет мертвецов. 
8 сентября 2021 10:29
Мечта суперфанатов Marvel: обзор сериала «Что, если…?»
Мечта суперфанатов Marvel: обзор сериала «Что, если…?» Увлекательное переосмысление каноничных сюжетов MCU.
11 августа 2021 18:00
Завершение «Тора», сериал про Ника Фьюри и Женщина-Халк: график всех будущих премьер Marvel
Завершение «Тора», сериал про Ника Фьюри и Женщина-Халк: график всех будущих премьер Marvel В четвёртой фазе киновселенной появятся как новые необычные герои, так и старые всеми любимые персонажи.
4 августа 2021 19:30
От возвращения «Мстителей» до новой экранизации Стивена Кинга: 10 главных сериалов августа
От возвращения «Мстителей» до новой экранизации Стивена Кинга: 10 главных сериалов августа Последний месяц лета оказывается прощальным для нескольких долгоиграющих сериалов, но в то же время демонстрирует любопытные новинки. Рассказываем, какие шоу нельзя пропустить в августе 2021 года.
24 июля 2021 14:49
