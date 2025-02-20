Сегодня в прокат вышел новый мультфильм «Баг Бой — супергерой джунглей». Эта история о невероятной дружбе маленького смелого мальчика и тигра тронет сердца как детей, так и взрослых. Встречайте самого юного супергероя — Баг Боя! Он одержим комиксами и мечтами о спасении мира. Однажды он знакомится с тигром Тигрулей и узнает, что на него готовит нападение банда браконьеров. Отправляйтесь спасать дикие джунгли вместе с Баг Боем!