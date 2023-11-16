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Киноафиша Новости Любимые герои оказываются в необычных обстоятельствах в трейлере второго сезона «Что, если…?»

Любимые герои оказываются в необычных обстоятельствах в трейлере второго сезона «Что, если…?»

16 ноября 2023 10:26
Любимые герои оказываются в необычных обстоятельствах в трейлере второго сезона «Что, если…?»

В ролике фигурируют Доктор Стрэндж, Черная Пантера, бородатый Халк, Танос и многие другие.

Студия Marvel выпустила трейлер второго сезона анимационного сериала «Что, если…?». Концепция этого шоу состоит в изображении альтернативного развития событий при участии персонажей киновселенной Marvel. Второй сезон будет состоять из девяти эпизодов. Они будут выходить на стрим-сервисе Disney+ ежедневно с 22 декабря.

Официальный синопсис гласит:

«Во втором сезоне «Что, если…?» продолжится начатое путешествие. Наблюдатель проведет зрителей через необъятную мультивселенную, представив совершенно новых и уже знакомых персонажей из MCU. В этом сериале ставятся под сомнение, пересматриваются и изменяются классические моменты киновселенной Marvel при участии невероятного голосового актерского состава, который включает ряд звезд, вернувшихся к своим знаковым ролям. В новых эпизодах появятся такие любимые фанатами герои, как Небула, Хела и Хэппи Хоган. Режиссером выступает Брайан Эндрюс, тогда как ведущей сценаристкой является А.К. Брэдли. Оба также исполняют функции исполнительных продюсеров».

Напомним, первый сезон «Что, если…?» вышел в 2021 году.

Фото: Marvel Studios
Елена Королева
Елена Королева
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