Любимые герои оказываются в необычных обстоятельствах в трейлере второго сезона «Что, если…?»

Студия Marvel выпустила трейлер второго сезона анимационного сериала «Что, если…?». Концепция этого шоу состоит в изображении альтернативного развития событий при участии персонажей киновселенной Marvel. Второй сезон будет состоять из девяти эпизодов. Они будут выходить на стрим-сервисе Disney+ ежедневно с 22 декабря.

Официальный синопсис гласит:

«Во втором сезоне «Что, если…?» продолжится начатое путешествие. Наблюдатель проведет зрителей через необъятную мультивселенную, представив совершенно новых и уже знакомых персонажей из MCU. В этом сериале ставятся под сомнение, пересматриваются и изменяются классические моменты киновселенной Marvel при участии невероятного голосового актерского состава, который включает ряд звезд, вернувшихся к своим знаковым ролям. В новых эпизодах появятся такие любимые фанатами герои, как Небула, Хела и Хэппи Хоган. Режиссером выступает Брайан Эндрюс, тогда как ведущей сценаристкой является А.К. Брэдли. Оба также исполняют функции исполнительных продюсеров».

Напомним, первый сезон «Что, если…?» вышел в 2021 году.