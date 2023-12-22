Во 2 сезоне сериала «Что если...?» история персонажей из альтернативной киновселенной Marvel продолжается. События разворачиваются во время Второй Мировой войны. Суперсолдат Стив Роджерс должен принять участие в эксперименте, который не состоялся из-за вмешательства агента, отправленного Гидрой. Стив получил ранение. Пегги Картер была введена сыворотка, после чего она стала «Капитаном Картером». Из-за нее Гидра потеряла Тессеракт. Роджерсу досталась броня от Говарда Старка, который сделал ее при помощи куба.