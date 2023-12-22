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Что, если...? 2021 - 2024 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Что, если...?
Киноафиша Сериалы Что, если...? Сезоны Сезон 2

What If...?
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 39 минут
О чем 2-й сезон сериала «Что, если...?»

Во 2 сезоне сериала «Что если...?» история персонажей из альтернативной киновселенной Marvel продолжается. События разворачиваются во время Второй Мировой войны. Суперсолдат Стив Роджерс должен принять участие в эксперименте, который не состоялся из-за вмешательства агента, отправленного Гидрой. Стив получил ранение. Пегги Картер была введена сыворотка, после чего она стала «Капитаном Картером». Из-за нее Гидра потеряла Тессеракт. Роджерсу досталась броня от Говарда Старка, который сделал ее при помощи куба. 

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Что, если...?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Что если... Небула присоединилась к Корпусу Нова? What If... Nebula Joined the Nova Corps?
Сезон 2 Серия 1
22 декабря 2023
Что если... Питер Квилл напал на самых могучих героев Земли? What If... Peter Quill Attacked Earth's Mightiest Heroes?
Сезон 2 Серия 2
23 декабря 2023
Что если... Хэппи Хоган спас Рождество? What If... Happy Hogan Saved Christmas?
Сезон 2 Серия 3
24 декабря 2023
Что если... Железный человек врезался в Грандмастера? What If... Iron Man Crashed into the Grandmaster?
Сезон 2 Серия 4
25 декабря 2023
Что если... Капитан Картер сразился с Топтателем Гидры? What If... Captain Carter Fought the Hydra Stomper?
Сезон 2 Серия 5
26 декабря 2023
Что если... Мстители собрались в 1602 году? What If... The Avengers Assembled in 1602?
Сезон 2 Серия 6
27 декабря 2023
Что если... Хела нашла Десять Колец? What If... Hela found the Ten Rings?
Сезон 2 Серия 7
28 декабря 2023
Что если... Кахори изменила мир? What If... Kahhori Reshaped the World?
Сезон 2 Серия 8
29 декабря 2023
Что, если… Верховный Стрэндж вмешался бы? What If... Strange Supreme Intervened?
Сезон 2 Серия 9
30 декабря 2023
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