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Что, если...? 2021 - 2024 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Что, если...?
Киноафиша Сериалы Что, если...? Сезоны Сезон 1

What If...?
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 39 минут
О чем 1-й сезон сериала «Что, если...?»

В 1 сезоне сериала «Что, если…?» внеземное существо – Наблюдатель – рассказывает об альтернативных вариантах событий, происходящих в Мультивселенной. Пегги Картер получает сыворотку суперсолдата и становится Капитаном Британия, а Стив Роджерс – ее напарником. Из-за неизвестного вируса супергерои превращаются в зомби, которым противостоит Баки Барнс. От обстрела в пустыне Тони Старка спасает Киллмонгер, а законным королем Асгарда становится Локи. Вместо «Мстителей» с читаури сражаются «Стражи галактики». Йонду похищает Т’Чаллу из Ваканды, и тот становится космическим пиратом.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Что, если...?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 августа 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 августа 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 августа 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 сентября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 сентября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 сентября 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 сентября 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 сентября 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
6 октября 2021
График выхода всех сериалов
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