В 1 сезоне сериала «Что, если…?» внеземное существо – Наблюдатель – рассказывает об альтернативных вариантах событий, происходящих в Мультивселенной. Пегги Картер получает сыворотку суперсолдата и становится Капитаном Британия, а Стив Роджерс – ее напарником. Из-за неизвестного вируса супергерои превращаются в зомби, которым противостоит Баки Барнс. От обстрела в пустыне Тони Старка спасает Киллмонгер, а законным королем Асгарда становится Локи. Вместо «Мстителей» с читаури сражаются «Стражи галактики». Йонду похищает Т’Чаллу из Ваканды, и тот становится космическим пиратом.