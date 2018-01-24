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Киноафиша Сериалы Трагедия в Уэйко Сезоны Сезон 1 Серия 6

Трагедия в Уэйко 2018 6 серия 1 сезон

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10 голосов
Видения и предзнаменования
Сезон 1 / Серия 1 24 января 2018
Незнакомцы в конце улицы
Сезон 1 / Серия 2 31 января 2018
Operation Showtime
Сезон 1 / Серия 3 7 февраля 2018
Молока и мужчин
Сезон 1 / Серия 4 14 февраля 2018
Задержка времени
Сезон 1 / Серия 5 21 февраля 2018
День 51-й
Сезон 1 / Серия 6 28 февраля 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Трагедия в Уэйко» в ситуации появляются обнадеживающие подвижки. Однакосиловики уже получили от политического руководства санкцию на эскалацию конфликта. На столь противоречивом фоне осада близится к развязке.

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