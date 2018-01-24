В 1 сезоне 6 серии сериала «Трагедия в Уэйко» в ситуации появляются обнадеживающие подвижки. Однакосиловики уже получили от политического руководства санкцию на эскалацию конфликта. На столь противоречивом фоне осада близится к развязке.
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