В 1 сезоне 1 серии сериала «Трагедия в Уэйко» сотрудники федерального ведомства получают тревожную информацию. Данные говорят о возможном незаконном обороте оружия, связанном с маленькой сектантской общиной во главе с Дэвидом Корешем.
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