В 1 сезоне 3 серии сериала «Трагедия в Уэйко» федералы приступают к осаде объекта «Маунт Кармел». Штурмовые машины вламываются на его территорию, сектанты и агенты вступают в огневой контакт. Начинается многодневная операция по блокированию ранчо.
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