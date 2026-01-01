Постеры сериала «Война семей»

«Смотрю так же запойно, как какой-нибудь новый сериал на Netflix»: Кологривый назвал любимые российские сериалы

«Прямо по глазу резануло»: что случилось с сериалом НТВ «Заповедный спецназ» — начали за здравие, закончили за упокой

Уже посмотрели финал «Рыцаря Семи королевств»? Не время расслабляться — собрали все будущие спин-оффы по «Игре престолов»

Худсовет поставил крест, залы пустовали: «Офицеры» должны были провалиться — но фильм спасла случайная зрительница

Охлобыстин с фотоаппаратом и Макаров с пистолетом: 5 криминальных сериалов НТВ на замену «Невскому»

Уже круче «Магической битвы»: «Киберслав» встал в один ряд с лучшими аниме в истории – от «Евангелиона» до «Ковбоя Бибопа»

Забытый фильм о настоящих героях: к 23 февраля откопали «жемчужину» — зрелище не хуже «Балканского рубежа»

Сериал с 8,4 на IMDb внезапно исчез с российского ТВ после 50 серий — продолжение нашли только самые настойчивые

5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин

Следили за актерами с топорами: сюжет этого фильма об МЧС одобрили спасатели