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Киноафиша Сериалы У вас будет ребёнок
У вас будет ребёнок (2013 - 2015) У вас будет ребёнок 16+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Телеканал Первый канал
Продолжительность 6 часов 48 минут
О чем сериал

Четыре женщины вот-вот станут матерями. Не для каждой роды окажутся радостным событием. Маша давно живёт без мужа, и, чтобы оплатить лечение старшей дочери, она вынуждена отдать новорождённого другой паре. Артистка театра Светлана погружена в сложную историю своей личной жизни, в которой отец ребёнка не хочет принимать участия в его воспитании. Манана надеялась подарить мужу долгожданную дочь, но незадолго до родов УЗИ показало совсем другой результат. В свои 35 Лиля впервые в жизни забеременела от парня на десять лет моложе неё.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Юлия Рутберг
Юлия Рутберг
Егор Корешков
Егор Корешков
Игорь Денисов
Игорь Денисов
Сергей Барковский
Сергей Барковский
Илья Бледный
Илья Бледный
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
У вас будет ребёнок - Сезон 1 Сезон 1
2015, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала У вас будет ребёнок
Кадры из сериала
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