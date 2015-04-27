Четыре женщины вот-вот станут матерями. Не для каждой роды окажутся радостным событием. Маша давно живёт без мужа, и, чтобы оплатить лечение старшей дочери, она вынуждена отдать новорождённого другой паре. Артистка театра Светлана погружена в сложную историю своей личной жизни, в которой отец ребёнка не хочет принимать участия в его воспитании. Манана надеялась подарить мужу долгожданную дочь, но незадолго до родов УЗИ показало совсем другой результат. В свои 35 Лиля впервые в жизни забеременела от парня на десять лет моложе неё.