У вас будет ребёнок 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала У вас будет ребёнок
Киноафиша Сериалы У вас будет ребёнок Сезоны Сезон 1

У вас будет ребёнок 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 апреля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «У вас будет ребёнок»

В 1 сезоне сериала «У вас будет ребёнок» женщины готовятся к родам, но в жизни каждой происходят важные потрясения. Они повлияют на судьбы малышей ещё до того, как те появятся на свет. Светлана пытается выбрать себе партнёра, но вскоре поймёт, что от того же человека зависит счастье её сына. Маша должна расстаться с младенцем, чтобы спасти жизнь первенцу. Благополучие семьи Мананы полностью зависит от пола будущего ребёнка. Лиля надеется на любовь совсем юного ухажёра и сталкивается с бесконечными упрёками от матери.

Список серий 1-го сезона сериала «У вас будет ребёнок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 апреля 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 апреля 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 апреля 2015
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2015
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 мая 2015
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 мая 2015
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
7 мая 2015
