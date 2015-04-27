В 1 сезоне сериала «У вас будет ребёнок» женщины готовятся к родам, но в жизни каждой происходят важные потрясения. Они повлияют на судьбы малышей ещё до того, как те появятся на свет. Светлана пытается выбрать себе партнёра, но вскоре поймёт, что от того же человека зависит счастье её сына. Маша должна расстаться с младенцем, чтобы спасти жизнь первенцу. Благополучие семьи Мананы полностью зависит от пола будущего ребёнка. Лиля надеется на любовь совсем юного ухажёра и сталкивается с бесконечными упрёками от матери.