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Хроники Шаннары 2 сезон 2 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Хроники Шаннары»
Друид
Сезон 2 / Серия 1 11 октября 2017
Призрак
Сезон 2 / Серия 2 18 октября 2017
Греймарк
Сезон 2 / Серия 3 25 октября 2017
Пожиратель
Сезон 2 / Серия 4 1 ноября 2017
Паранор
Сезон 2 / Серия 5 8 ноября 2017
Кримсон
Сезон 2 / Серия 6 8 ноября 2017
Чародей
Сезон 2 / Серия 7 15 ноября 2017
Эмберли
Сезон 2 / Серия 8 15 ноября 2017
Дикие Дебри
Сезон 2 / Серия 9 22 ноября 2017
Кровь
Сезон 2 / Серия 10 22 ноября 2017
О чем серия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Хроники Шаннары» Уил собирается посетить дядю. По прибытии тот сообщает парню, как на самом деле умер его отец. Он помогает своему племяннику спастись от внезапной опасности. Эретрия и Лирия находятся в плену.

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