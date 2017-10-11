Во 2 сезоне 1 серии сериала «Хроники Шаннары» Эретрия повстречала знакомого, который предложил ей войти в состав его команды, пока союзники девушки не возвратятся. Вскоре Эретрии приходит письмо от Эмберли. Она узнает, что Коглан врал ей.
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