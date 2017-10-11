Во 2 сезоне 4 серии сериала «Хроники Шаннары» Уил, Алланон и Марет выдвигаются в путь. Им нужно добыть реликвию, которая поможет остановить восстание злых сил. По дороге их ожидает встреча с опасным существом, победить которое оказывается нелегко.
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