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Киноафиша Сериалы Хроники Шаннары Сезоны Сезон 2 Серия 4

Хроники Шаннары 2 сезон 4 серия смотреть онлайн

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Хроники Шаннары»
Друид
Сезон 2 / Серия 1 11 октября 2017
Призрак
Сезон 2 / Серия 2 18 октября 2017
Греймарк
Сезон 2 / Серия 3 25 октября 2017
Пожиратель
Сезон 2 / Серия 4 1 ноября 2017
Паранор
Сезон 2 / Серия 5 8 ноября 2017
Кримсон
Сезон 2 / Серия 6 8 ноября 2017
Чародей
Сезон 2 / Серия 7 15 ноября 2017
Эмберли
Сезон 2 / Серия 8 15 ноября 2017
Дикие Дебри
Сезон 2 / Серия 9 22 ноября 2017
Кровь
Сезон 2 / Серия 10 22 ноября 2017
О чем серия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Хроники Шаннары» Уил, Алланон и Марет выдвигаются в путь. Им нужно добыть реликвию, которая поможет остановить восстание злых сил. По дороге их ожидает встреча с опасным существом, победить которое оказывается нелегко.

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