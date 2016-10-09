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Киноафиша Сериалы Хроники Шаннары Сезоны
Хроники Шаннары (2016 - 2017), список сезонов The Shannara Chronicles 16+
Год выпуска 2016
Страна США
Эпизод длится 41 минута
Телеканал Paramount Network
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Список сезонов сериала «Хроники Шаннары»
Хроники Шаннары - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 10 эпизодов
 
Хроники Шаннары - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 10 эпизодов
 
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