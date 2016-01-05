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Киноафиша Сериалы Хроники Шаннары Сезоны Сезон 1 Серия 7

Хроники Шаннары 1 сезон 7 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Хроники Шаннары»
Избранник. Часть 1
Сезон 1 / Серия 1 5 января 2016
Избранник. Часть 2
Сезон 1 / Серия 2 5 января 2016
Фурия
Сезон 1 / Серия 3 12 января 2016
Маска
Сезон 1 / Серия 4 19 января 2016
Жнец
Сезон 1 / Серия 5 26 января 2016
Пикон
Сезон 1 / Серия 6 2 февраля 2016
Разлом
Сезон 1 / Серия 7 9 февраля 2016
Утопия
Сезон 1 / Серия 8 16 февраля 2016
Оберег
Сезон 1 / Серия 9 23 февраля 2016
Элькрис
Сезон 1 / Серия 10 1 марта 2016
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Хроники Шаннары» Эмберли и Эретрия двигаются через Беличий лес, рассчитывая встретить Уила. На них совершают нападение охотники. Уил тем временем встречает эльфа Пека. Они намерены оказать сопротивление охотникам.

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