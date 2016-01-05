В 1 сезоне 3 серии сериала «Хроники Шаннары», расправившись с демоном-фурией, Алланон оказался серьезно ранен. Уил и Эмберли хотят помочь ему. Для этого им нужно найти вакцину. Эретрия хочет убедиться, что волшебство на самом деле существует.
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