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Хроники Шаннары 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Хроники Шаннары»
Избранник. Часть 1
Сезон 1 / Серия 1 5 января 2016
Избранник. Часть 2
Сезон 1 / Серия 2 5 января 2016
Фурия
Сезон 1 / Серия 3 12 января 2016
Маска
Сезон 1 / Серия 4 19 января 2016
Жнец
Сезон 1 / Серия 5 26 января 2016
Пикон
Сезон 1 / Серия 6 2 февраля 2016
Разлом
Сезон 1 / Серия 7 9 февраля 2016
Утопия
Сезон 1 / Серия 8 16 февраля 2016
Оберег
Сезон 1 / Серия 9 23 февраля 2016
Элькрис
Сезон 1 / Серия 10 1 марта 2016
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Хроники Шаннары», расправившись с демоном-фурией, Алланон оказался серьезно ранен. Уил и Эмберли хотят помочь ему. Для этого им нужно найти вакцину. Эретрия хочет убедиться, что волшебство на самом деле существует.

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