В 1 сезоне 1 серии сериала «Хроники Шаннары» в городе Арборлон, где проживают эльфы, проходит традиционная Гонка. Семеро участников, которые дойдут до финала, будут удостоены права стать служащими святилища Элькрис. Оно призвано охранять мир.
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