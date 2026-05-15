Мини-сериалы — идеальный формат для тех, кто хочет получить законченную историю без многолетних ожиданий новых сезонов. От 4 до 10 эпизодов, режиссёрский замысел без компромиссов и часто — лучшие актёрские работы. В этой подборке мы собрали лучшие мини-сериалы разных жанров: от криминальных драм и психологических триллеров до исторических байопиков и фантастики.

Здесь вы найдёте признанные хиты вроде «Чернобыля», «Мейр из Исттауна» и «Чёрной птицы», а также свежие премьеры 2025–2026 годов. Подборка регулярно обновляется: мы добавляем новинки, пересматриваем рейтинги и расширяем список по вашим рекомендациям.