Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Сериалы Список лучших мини-сериалов: что посмотреть за один вечер

Список лучших мини-сериалов: что посмотреть за один вечер

Мини-сериалы — идеальный формат для тех, кто хочет получить законченную историю без многолетних ожиданий новых сезонов. От 4 до 10 эпизодов, режиссёрский замысел без компромиссов и часто — лучшие актёрские работы. В этой подборке мы собрали лучшие мини-сериалы разных жанров: от криминальных драм и психологических триллеров до исторических байопиков и фантастики.

Здесь вы найдёте признанные хиты вроде «Чернобыля», «Мейр из Исттауна» и «Чёрной птицы», а также свежие премьеры 2025–2026 годов. Подборка регулярно обновляется: мы добавляем новинки, пересматриваем рейтинги и расширяем список по вашим рекомендациям.

По году
Сбросить
Убегай!
Убегай!
драма, триллер, детектив, мини-сериал 2026, США
0.0
Охота
Охота
триллер, драма, мини-сериал 2026, Франция
0.0
Его и ее
Его и ее
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2026, США
0.0
Время мух
Время мух
драма, комедия, мини-сериал 2026, Аргентина
0.0
Побег
Побег
драма, боевик, криминал, мини-сериал 2026, Австралия
0.0
Ограбление
Ограбление
боевик, криминал, триллер 2026, США
0.0
Исчезнувший
Исчезнувший
триллер, детектив, мини-сериал 2026, Великобритания
0.0
56 дней
56 дней
криминал, триллер 2026, США
0.0
Вождь войны
Вождь войны
драма, исторический, мини-сериал 2025, США
8.0
Черный кролик
Черный кролик
драма, мини-сериал 2025, США
7.0
О женщинах и Асурах
О женщинах и Асурах
драма, семейный, дорама 2025, Япония
7.0
Молодая
Молодая
мелодрама, мини-сериал 2025, Россия
0.0
Лишь один взгляд
Лишь один взгляд
криминал, детектив, мини-сериал 2025, Польша
6.0
Переходный возраст
Переходный возраст
драма, криминал, мини-сериал 2025, Великобритания
7.0
Сирены
Сирены
драма, мини-сериал 2025, США
6.0
Стеклянный купол
Стеклянный купол
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2025, Швеция
6.0
Времена года
Времена года
комедия, мелодрама 2025, США
7.0
Те, кто выжил
Те, кто выжил
криминал, драма, детектив, мини-сериал 2025, Австралия
6.0
Девушка моего сына
Девушка моего сына
триллер, мини-сериал 2025, США
7.0
Изгой. Кархуу
Изгой. Кархуу
детектив 2025, Россия
6.0
Чудовище внутри меня
Чудовище внутри меня
триллер, детектив, мини-сериал 2025, США
0.0
Непослушные
Непослушные
триллер, детектив, мини-сериал 2025, США/Великобритания/Канада
5.0
Во всем виновата она
Во всем виновата она
драма, триллер, детектив, мини-сериал 2025, США
0.0
Грисельда
Грисельда
драма, криминал, биография, мини-сериал 2024, США
7.0
Сегун
Сегун
драма, приключения, исторический 2024, США
9.0
Монстр: История Джеффри Дамера
Монстр: История Джеффри Дамера
триллер, драма, криминал, биография 2022, США
7.0
Пэм и Томми
Пэм и Томми
комедия, драма, биография, мелодрама, мини-сериал 2022, США
6.0
Выбывшая
Выбывшая
драма, мини-сериал 2022, США
7.0
Черная птица
Черная птица
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2022, США
8.0
Мейр из Исттауна
Мейр из Исттауна
драма, криминал, мини-сериал 2021, США
8.0
Показать еще
Сбросить
Жанр
Страна
Год

Как выбрать мини-сериал: по жанрам и настроению

В подборке собрано более 40 мини-сериалов — от признанных хитов до свежих премьер. Чтобы вам было проще ориентироваться, мы выделили главные жанровые категории и выбрали в каждой по 5 лучших проектов. Это не просто рейтинг, а путеводитель по ключевым направлениям: от криминальных драм до семейных саг.

Криминальные драмы и детективы

  • Мейр из Исттауна — эталонный детектив с Кейт Уинслет, расследование убийства в маленьком городе.
  • Черная птица — напряжённая тюремная драма о внедрении в сознание серийного убийцы.
  • Каштановый человечек — скандинавский триллер с мрачной атмосферой и запутанным сюжетом.
  • Грисельда — криминальный байопик с Софией Вергарой о наркобаронессе.
  • Защищая Джейкоба — судебная драма о семье, чей сын обвиняется в убийстве.

Психологические триллеры и ужасы

  • Призраки дома на холме — мастерское переосмысление жанра хоррор, семейная драма под маской мистики.
  • Монстр: История Джеффри Дамера — глубокая и жёсткая драма о реальном серийном убийце.
  • Острые предметы — южная готика от режиссёра «Большой маленькой лжи» с Эми Адамс.
  • Чудовище внутри меня — документально-игровой сериал о психологии насильников.
  • Исчезнувший — британский триллер с запутанной структурой и неожиданной развязкой.

Исторические драмы и байопики

  • Чернобыль — абсолютный шедевр, леденящая хроника техногенной катастрофы.
  • Сегун — масштабная эпическая драма о Японии XVII века, лауреат «Эмми».
  • 11.22.63 — альтернативная история с Джеймсом Франко: попытка предотвратить убийство Кеннеди.
  • Вождь войны — историческая драма о лидерстве и выживании в древние времена.
  • Пэм и Томми — дерзкий байопик о скандале 90-х с Лили Джеймс и Себастьяном Стэном.

Психологические и семейные драмы

  • Большая маленькая ложь — многослойная драма о материнстве, насилии и дружбе.
  • Ход королевы — вдохновляющая история гениальной шахматистки, мировой феномен Netflix.
  • И повсюду тлеют пожары — адаптация бестселлера Селесты Инг о классах и семейных тайнах.
  • Выбывшая — психологическая драма об отношениях матери и дочери на грани.
  • Переходный возраст — остросоциальный сериал о подростковой агрессии и буллинге.

Зарубежные новинки 2025–2026

  • Охота — французский триллер о спецслужбах и моральном выборе.
  • Убегай! — американская драма с элементами детектива, премьера 2026 года.
  • Черный кролин — драматический триллер с Джудом Лоу, набирающий популярность.
  • Сирены — американская драма о женской дружбе и социальных границах.
  • Времена года — комедийная драма о поиске себя в разные жизненные этапы.

Российские и европейские премьеры

  • Изгой. Кархуу — российский детектив в скандинавском антураже.
  • Молодая — российская мелодрама о поколенческом конфликте.
  • О женщинах и Асурах — японская семейная драма от мастера Хирокадзу Корээды.
  • Лишь один взгляд — польский криминальный детектив с неожиданным финалом.
  • Стеклянный купол — шведский триллер о тайнах, скрытых за идеальным фасадом

Следите за обновлениями: мы регулярно дополняем подборку новыми премьерами и пересматриваем состав на основе ваших оценок и отзывов.

Последнее обновление подборки: 26.03.2026

Выбор редакции
Что смотреть на выходных: космический «Вызов», новый «Индиана Джонс» и сериал по культовой манге «Ван-Пис»
Что смотреть на выходных: космический «Вызов», новый «Индиана Джонс» и сериал по культовой манге «Ван-Пис»
В компанию к Чебурашке: какие еще советские мультики станут фильмами
В компанию к Чебурашке: какие еще советские мультики станут фильмами
Что смотреть в кино на этой неделе
Что смотреть в кино на этой неделе
Можно ли укладывать новые полы на старый ламинат или линолеум: одна ошибка поднимет всё покрытие дыбом
Памперсы своего ребенка не выкидываю никогда: беру на прогулки и в поездки – спасают даже в 30-градусную жару
Люстра в гостиной – уже прошлый век: вот сразу 4 варианта освещения на замену – выглядит дороже и уютнее
Так вот почему у Леголаса никогда не заканчивались стрелы: просто Джексон напортачил, а вот Толкин расписал все до мелочей
Скандалы вокруг «Одиссеи» стали последней каплей — Нолан заявил об уходе из кино: «Я пока достиг предела»
«”Невский” – еще терпимо, но это – позор»: ИИ выбрал 3 худших сериала в истории НТВ – под раздачу попали даже Шилов с Глухарем
Российская версия «Отбросов» даже хуже финала оригинала: британский шедевр пересняли кадр в кадр – ремейк увидели единицы
Досмотрели «След Чикатило»? Включайте еще 5 похожих сериалов про маньяков: у всех оценки не ниже 7.1
Прокачка закончилась, но рекорды ставить только начинает: это аниме уже метит на трон «Истребителя демонов»
Свежий сериал Netflix со звездой «Олдбоя» уже оценили на 7.9: «с первых серий увлекает и не дает заскучать»
В кадры этих советских фильмов пробрался смешной кот! Пока не угадаете 3/5 картин – он никуда не уйдет (мяу-тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше