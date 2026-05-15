Как выбрать мини-сериал: по жанрам и настроению
В подборке собрано более 40 мини-сериалов — от признанных хитов до свежих премьер. Чтобы вам было проще ориентироваться, мы выделили главные жанровые категории и выбрали в каждой по 5 лучших проектов. Это не просто рейтинг, а путеводитель по ключевым направлениям: от криминальных драм до семейных саг.
Криминальные драмы и детективы
- Мейр из Исттауна — эталонный детектив с Кейт Уинслет, расследование убийства в маленьком городе.
- Черная птица — напряжённая тюремная драма о внедрении в сознание серийного убийцы.
- Каштановый человечек — скандинавский триллер с мрачной атмосферой и запутанным сюжетом.
- Грисельда — криминальный байопик с Софией Вергарой о наркобаронессе.
- Защищая Джейкоба — судебная драма о семье, чей сын обвиняется в убийстве.
Психологические триллеры и ужасы
- Призраки дома на холме — мастерское переосмысление жанра хоррор, семейная драма под маской мистики.
- Монстр: История Джеффри Дамера — глубокая и жёсткая драма о реальном серийном убийце.
- Острые предметы — южная готика от режиссёра «Большой маленькой лжи» с Эми Адамс.
- Чудовище внутри меня — документально-игровой сериал о психологии насильников.
- Исчезнувший — британский триллер с запутанной структурой и неожиданной развязкой.
Исторические драмы и байопики
- Чернобыль — абсолютный шедевр, леденящая хроника техногенной катастрофы.
- Сегун — масштабная эпическая драма о Японии XVII века, лауреат «Эмми».
- 11.22.63 — альтернативная история с Джеймсом Франко: попытка предотвратить убийство Кеннеди.
- Вождь войны — историческая драма о лидерстве и выживании в древние времена.
- Пэм и Томми — дерзкий байопик о скандале 90-х с Лили Джеймс и Себастьяном Стэном.
Психологические и семейные драмы
- Большая маленькая ложь — многослойная драма о материнстве, насилии и дружбе.
- Ход королевы — вдохновляющая история гениальной шахматистки, мировой феномен Netflix.
- И повсюду тлеют пожары — адаптация бестселлера Селесты Инг о классах и семейных тайнах.
- Выбывшая — психологическая драма об отношениях матери и дочери на грани.
- Переходный возраст — остросоциальный сериал о подростковой агрессии и буллинге.
Зарубежные новинки 2025–2026
- Охота — французский триллер о спецслужбах и моральном выборе.
- Убегай! — американская драма с элементами детектива, премьера 2026 года.
- Черный кролин — драматический триллер с Джудом Лоу, набирающий популярность.
- Сирены — американская драма о женской дружбе и социальных границах.
- Времена года — комедийная драма о поиске себя в разные жизненные этапы.
Российские и европейские премьеры
- Изгой. Кархуу — российский детектив в скандинавском антураже.
- Молодая — российская мелодрама о поколенческом конфликте.
- О женщинах и Асурах — японская семейная драма от мастера Хирокадзу Корээды.
- Лишь один взгляд — польский криминальный детектив с неожиданным финалом.
- Стеклянный купол — шведский триллер о тайнах, скрытых за идеальным фасадом
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Последнее обновление подборки: 26.03.2026