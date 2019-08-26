Оповещения от Киноафиши
Основные места съемок сериала Ход королевы
Берлин, Германия
Где снимали известные сцены
Дом Уитли/Хармон
15 Brant Road South, Кембридж, провинция Онтарио, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лас-Вегас / Отель Марипоса / Вестибюль / Казино и кофейня / Бальный зал с нишей / Ресторан отеля / Отель Марипоса с такси
Дворец у Функтурма, Месседамм 22, 14055 Берлин, Германия
Дворец у Функтурма, Месседамм 22, 14055 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Универмаг Бена Снайдера
Humana (секонд-хенд), Франкфуртер Тор, д. 3, 10243 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кентукки / Детский дом «Метхеун»
Усадьба «Паленкер», ул. Дорфштрассе, д. 15, 15732 Шульцендорф, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мехико / Отель / Вестибюль с турниром и лифтом
Фридрихштадт-Паласт, Фридрихштрассе 107, 10117 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Огайо / корт для сквоша
Squash 2000, ул. Персиуса, д. 7А, 10245 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мехико / Аптека
Форум Роберта Коха, ул. Доротеенштрассе, 94–96, 10117 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Москва / Парк / Ресторан
ул. Карл-Маркс-Аллее, д. 103, 10243 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мехико / Бассейн отеля
Хаубентаухер, Ревалер-штрассе, 99, 10245 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Нью-Йорк / боковая дорога / ремонтная мастерская
S-Bahnbogen 267, Унтербаумштрассе 11, 10117 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Париж / кафе / галерея / улицы Парижа Часть 2
Музей Боде, Am Kupfergraben 1, 10117 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мехико / зоопарк
Берлинский зоопарк, Харденбергплац, 8, 10787 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фэрфилдская средняя школа / Класс / Коридор / Москва - столовая / Комната Бет
Форум Роберта Коха, ул. Доротеенштрассе, 94–96, 10117 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Средняя школа Генри Клэя / Туалет / Студенческий центр
Комплекс Далем, ул. Бёттихерштрассе, 2, 14195 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кентукки / лютеранская церковь
Церковь Stralau Village, Tunnelstraße 5-11, 10245 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кентукки / Дом Метуэн / Отделение для девочек / Урок математики / Класс
Бывшая гимназия им. Генриха фон Клейста, ул. Левецовштрассе, д. 3, 10555 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мексиканский ресторан
Лаунж Pan Am, ул. Будапештер-штрассе, 43, 10787 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Квартира Джолин
Бывшая гимназия им. Генриха фон Клейста, ул. Левецовштрассе, д. 3, 10555 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Квартира Бенни
Бывшая гимназия им. Генриха фон Клейста, ул. Левецовштрассе, д. 3, 10555 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Младший колледж / Аудитория русского языка
Начальная школа Хоффманна фон Фаллерслебена, ул. Циекова, 80–88, 13509 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Москва / Отель / Ресторан / Симфонический зал
Кино «Интернациональ», Карл-Маркс-Аллее, 33, 10178 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лексингтон / Квартира Эйлин и Барбары / Данканская старшая школа
Жилой дом, бывшая гимназия Генриха фон Клейста, ул. Левецовштрассе, 5, 10555 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Москва / Отель / Коридор и номер-люкс / Школьная библиотека
Ратуша Шёнеберг, Ам-Ратхаус, 2, 10825 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Цинциннати / отель «Гибсон» / вестибюль и ресепшн + мезонин / кофейня / спа «Хьюстон»
Ратуша Шпандау, ул. Карл-Шурц, д. 2–6, 13597 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом Уитли / Самолёты / Таксофон / Номер в отеле в Мексике / Комната Бет / Комната Таунса
Студия CCC, Kleine Eiswerderstraße 16, 13599 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кентукки / парк домов на колёсах / озеро / дорога Кентукки
Озеро Ситен, Юетхендорферское шоссе, 14974 Ситен, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лексингтон / Старшая школа Генри Клэя / Спортзал / Стойка регистрации
Школа Макса Таута, Фишерштрассе, 36, 10317 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Приют для девочек «Methuen Home»
Замок Шульцендорф, район Даме-Шпревальд, земля Бранденбург, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Универмаг Winners, используемый в качестве дублёра экстерьера магазина одежды Ben Snyder's.
Фронт-стрит, 35-45, Торонто, Онтарио, Канада
Фронт-стрит, 35-45, Торонто, Онтарио, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Старшая школа Генри Клея / спортзал / верхний зал заседаний
Начальная школа «Швейцерхоф», ул. Лео-Бека, 28–30, 14167 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Париж / Зал турнира / Бальный зал / Бар / Коридор / Улицы Парижа — часть 1
Кафе «Grosz», Курфюрстендамм, д. 193–194, 10707 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Автомобильная сцена
Студия CCC, Kleine Eiswerderstraße 16, 13599 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Нью-Йорк / бар в Ист-Виллидж
Уши Нейшн, Рейхенбергер-штрассе 111, 10999 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Место смертельного лобового столкновения автомобилей
Мост на Мидоувэйл-Роуд, Национальный городской парк Руж, Торонто, Онтарио, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Огайо / Бар
Бар Rias, ул. Мантойфельштрассе, 100, 10997 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лексингтон / дом Маргареты
Вилла Дельвенакиотис, Вильдпфад 7, 14193 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ресторан Тоби
Ресторан Zenner, Alt-Treptow 14–17, 12435 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Аптека King Street Medical, играющая роль аптеки Bradley's.
ул. Кинг-стрит В., д. 987, Гамильтон, Онтарио, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Отель Гибсон / Зал Тафта
Meistersaal, Кётенер-штрассе, 38, 10963 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Огайо / лекционный зал
Евангельский университет Берлина, ул. Тельтовер Дамм, д. 118–122, 14167 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Магазин секонд‑хенд и винтажных вещей HUMANA, использованный в качестве интерьера магазина одежды Бена Снайдера.
Франкфуртер Тор, 3, Берлин, Германия
Франкфуртер Тор, 3, Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Столовая / пресс-конференция / номер отеля «Гибсон»
Форум Роберта Коха, ул. Доротеенштрассе, 94–96, 10117 Берлин, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Даты съемок сериала Ход королевы
26 августа 2019
3 сентября 2019 - 18 декабря 2019
