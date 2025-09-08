Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Ход королевы
Статьи
Статьи о сериале «Ход королевы»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Цитаты
Статьи о сериале «Ход королевы»
Вся информация о сериале
Попросили ИИ назвать 5 сериалов, цепляющих с первых минут: составил крутой топ-5 с рейтингами 8+ — и детективы, и спорт, и дорама
Правда, есть нюанс: вы уже могли видеть эти легенды. Но если нет — срочно включайте и знайте, что мы вам завидуем.
2 комментария
8 сентября 2025 16:40
Гамбит советской шахматистки: Netflix лишился миллионов из-за ошибки в «Ходе королевы»
Изначально речь шла о семизначных цифрах.
Написать
26 июня 2025 14:15
У Квентина Тарантино целый список любимых сериалов — среди них есть даже легендарный ситком и хит от Нетфликса
Драматический сериал с Аней Тейлор-Джой в главной роли завоевала целую коллекцию самых престижных премией — не зря Тарантино его хвалит.
Написать
30 мая 2025 17:38
В нем есть королева, но нет драконов: Джордж Мартин в восторге от одного сериала Netflix
Предпочел его большинству хитов HBO.
Написать
9 мая 2025 10:23
«Действительно нас характеризует»: этот сериал Netflix покорил русских шахматистов
Впервые на платформе СССР и ее жителей не высмеивали, а почитали.
Написать
22 февраля 2025 19:05
Топ-3 мини-сериала для тех, кто ценит свое время: пригодятся теплыми осенними вечерами
Не все любят шоу по 10 сезонов и 238 серий.
Написать
3 сентября 2024 15:00
Тест: на какой сериал Netflix похожа ваша жизнь? Ответьте на 5 вопросов и узнайте
Костюмированная мелодрама или тот еще боевик?
Написать
15 августа 2024 18:30
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667