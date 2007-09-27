В 4 сезоне 10 серии сериала «Офис» Карен, получившая должность регионального менеджера в филиале в Ютике, пытается переманить к себе Стэнли. В ответ Майкл и Дуайт, захватив с собой Джима, едут в Ютику, чтобы совершить набег на офис Карен.
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