В 4 сезоне 10 серии сериала «Офис» Карен, получившая должность регионального менеджера в филиале в Ютике, пытается переманить к себе Стэнли. В ответ Майкл и Дуайт, захватив с собой Джима, едут в Ютику, чтобы совершить набег на офис Карен.