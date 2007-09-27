В 4 сезоне 11 серии сериала «Офис» после корпоративного похода, организованного Райаном, куда не пригласили Майкла, тот намерен доказать, что может выжить, оставшись с природой один на один. Дуайт остается в лесу, чтобы присмотреть за ним.
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