В 4 сезоне 11 серии сериала «Офис» после корпоративного похода, организованного Райаном, куда не пригласили Майкла, тот намерен доказать, что может выжить, оставшись с природой один на один. Дуайт остается в лесу, чтобы присмотреть за ним.