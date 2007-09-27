В 4 сезоне 15 серии сериала «Офис» Майкл и Дуайт приезжают в Нью-Йорк, чтобы сделать сюрприз Райану, но тот ведет себя подозрительно дружелюбно. Сотрудники офиса работают допоздна, чтобы не приходить в субботу, и оказываются заперты на парковке.