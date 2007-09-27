В 4 сезоне 8 серии сериала «Офис» Энди просит помощи с завоеванием сердца Анджелы у Дуайта и Джима. Келли и Дэрилл выясняют, в каких отношениях они состоят. Погрязший в долгах Майкл пытается разобраться с финансами, прибегнув к помощи Оскара.