В 4 сезоне 8 серии сериала «Офис» Энди просит помощи с завоеванием сердца Анджелы у Дуайта и Джима. Келли и Дэрилл выясняют, в каких отношениях они состоят. Погрязший в долгах Майкл пытается разобраться с финансами, прибегнув к помощи Оскара.
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