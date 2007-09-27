В 4 сезоне 7 серии сериала «Офис» Джим и Пэм узнают, что свекольная ферма Дуайта еще и небольшой отель, и бронируют там комнату. У Майкла проблемы с финансами из-за расточительности Джен, и ему приходится найти еще одну работу втайне от коллег.
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