В 4 сезоне 7 серии сериала «Офис» Джим и Пэм узнают, что свекольная ферма Дуайта еще и небольшой отель, и бронируют там комнату. У Майкла проблемы с финансами из-за расточительности Джен, и ему приходится найти еще одну работу втайне от коллег.