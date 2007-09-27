В 4 сезоне 19 серии сериала «Офис» весь офис шокирован арестом Райана за мошенничество. Филлис устраивает вечеринку по случаю прощания с Тоби, от которой все сотрудники в восторге. Джим планировал сделать важное объявление, однако Энди его опередил.