В 4 сезоне 19 серии сериала «Офис» весь офис шокирован арестом Райана за мошенничество. Филлис устраивает вечеринку по случаю прощания с Тоби, от которой все сотрудники в восторге. Джим планировал сделать важное объявление, однако Энди его опередил.
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