В 4 сезоне 13 серии сериала «Офис» Майкл и Джен приглашают некоторых сотрудников офиса на ужин. Пассивная агрессия пары перерастает в разборки и погром дома, когда речь заходит о детях, и все гости начинают искать предлог, чтобы сбежать.