В 4 сезоне 4 серии сериала «Офис» Майкл собирается вспомнить «старую школу» и вместе с Дуайтом посещает офисы потерянных когда-то клиентов, развозя подарочные корзинки. Майклу тяжело даются отношения с новыми технологиями.
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