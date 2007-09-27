В 4 сезоне 18 серии сериала «Офис» жизнь Майкла налаживается, так как это последний день Тоби в офисе. Ему на замену приходит новый HR-менеджер, Холли, с которой, вопреки своим ожиданиям, Майкл быстро находит общий язык.