В 4 сезоне 9 серии сериала «Офис» главный офис сообщает Майклу, что для рекламы компании будут сняты он и его сотрудники. Он берет создание ролика в свои руки, и вместе со всем офисом они создают свою версию будущей рекламы.
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