В 1 сезоне 9 серии сериала «Рассказ служанки» знакомая Джун — служанка по имени Джанин — вынуждена отдать своего ребенка на воспитание семье командора. Это событие оборачивается настоящим стрессом для девушки, который просто ломает ее. В это время Фредова обращается к служанке сопротивления по имени Альма: она хочет внести свой вклад в акцию, запланированную на ближайшее время. Альма сначала отказывает, но в конце концов принимает предложение Джун. В итоге первым заданием служанки становится получение некоего пакета от Рэйчел в «Иезавель». Обманным путем Фредова просит командора снова отвезти ее в бордель, тот естественно соглашается. Однако уже в комнате Джун ждет сюрприз от ее хозяина: тот пригласил к ним в компанию Мойру, заметив, что в прошлый раз женщины вели себя дружелюбно по отношению друг к другу. Узнав о планах подруги, Мойра впадает в ярость и отказывается ей помочь. Та уезжает домой ни с чем. На следующее утро Яснорада будит Фредову с требованием остановить Джанин: девушка угрожает спрыгнуть с моста вместе со своим новорожденным ребенком. Джун освобождает малыша, но его мать подвергается серьезной опасности. Находясь в магазине, Фредова получает пакет, который ей должна была передать Рэйчел.