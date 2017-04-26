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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 1 Серия 9

Рассказ служанки 1 сезон 9 серия смотреть онлайн

Мост
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Все серии 1 сезона «Рассказ служанки»
Фредова
Сезон 1 / Серия 1 26 апреля 2017
День родов
Сезон 1 / Серия 2 26 апреля 2017
Задержка
Сезон 1 / Серия 3 26 апреля 2017
Не дай ублюдкам тебя доконать
Сезон 1 / Серия 4 3 мая 2017
Верный
Сезон 1 / Серия 5 10 мая 2017
Место женщины
Сезон 1 / Серия 6 17 мая 2017
Другая сторона
Сезон 1 / Серия 7 24 мая 2017
Распутницы
Сезон 1 / Серия 8 31 мая 2017
Мост
Сезон 1 / Серия 9 7 июня 2017
Ночь
Сезон 1 / Серия 10 14 июня 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Рассказ служанки» знакомая Джун — служанка по имени Джанин — вынуждена отдать своего ребенка на воспитание семье командора. Это событие оборачивается настоящим стрессом для девушки, который просто ломает ее. В это время Фредова обращается к служанке сопротивления по имени Альма: она хочет внести свой вклад в акцию, запланированную на ближайшее время. Альма сначала отказывает, но в конце концов принимает предложение Джун. В итоге первым заданием служанки становится получение некоего пакета от Рэйчел в «Иезавель». Обманным путем Фредова просит командора снова отвезти ее в бордель, тот естественно соглашается. Однако уже в комнате Джун ждет сюрприз от ее хозяина: тот пригласил к ним в компанию Мойру, заметив, что в прошлый раз женщины вели себя дружелюбно по отношению друг к другу. Узнав о планах подруги, Мойра впадает в ярость и отказывается ей помочь. Та уезжает домой ни с чем. На следующее утро Яснорада будит Фредову с требованием остановить Джанин: девушка угрожает спрыгнуть с моста вместе со своим новорожденным ребенком. Джун освобождает малыша, но его мать подвергается серьезной опасности. Находясь в магазине, Фредова получает пакет, который ей должна была передать Рэйчел.

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