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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 1 Серия 5

Рассказ служанки 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Рассказ служанки»
Фредова
Сезон 1 / Серия 1 26 апреля 2017
День родов
Сезон 1 / Серия 2 26 апреля 2017
Задержка
Сезон 1 / Серия 3 26 апреля 2017
Не дай ублюдкам тебя доконать
Сезон 1 / Серия 4 3 мая 2017
Верный
Сезон 1 / Серия 5 10 мая 2017
Место женщины
Сезон 1 / Серия 6 17 мая 2017
Другая сторона
Сезон 1 / Серия 7 24 мая 2017
Распутницы
Сезон 1 / Серия 8 31 мая 2017
Мост
Сезон 1 / Серия 9 7 июня 2017
Ночь
Сезон 1 / Серия 10 14 июня 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня продолжает свои тайные встречи с командором Уотерфордом. Каждый вечер они закрываются в его кабинете, играют в слова и беседуют обо всем на свете. В одну из таких встреч Фред дарит Джун глянцевый журнал — такие выпускали еще в старом мире, до того как он оказался в руках религиозных захватчиков. Действие вновь возвращается в прошлое. Служанка вспоминает, как она когда-то познакомилась со своим будущим супругом. В тот момент он был женат на другой женщине, а Джун находилась в статусе его любовницы. На следующий день героине предстоит непростой разговор с Яснорадой: та хочет, чтобы она зачала ребенка от их водителя Ника, поскольку он, в отличие от Фреда, способен к деторождению. Во время похода в магазин Джун случайно встречает Гленову — только теперь она Стивенсова. Девушка выглядит неважно, с ней явно произошло что-то ужасное. Однако новая служанка не дает им поговорить. Вечером Фредова снова оказывается в спальне хозяев, у командора все получается, но на этот раз он начинает ее трогать, что запрещено по галаадским законам. В ходе разговора с Ником Джун узнает, что он тайно следит за Уотерфордами, чтобы те соблюдали все правила и постулаты нового правительства.

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