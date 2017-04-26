В 1 сезоне 5 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня продолжает свои тайные встречи с командором Уотерфордом. Каждый вечер они закрываются в его кабинете, играют в слова и беседуют обо всем на свете. В одну из таких встреч Фред дарит Джун глянцевый журнал — такие выпускали еще в старом мире, до того как он оказался в руках религиозных захватчиков. Действие вновь возвращается в прошлое. Служанка вспоминает, как она когда-то познакомилась со своим будущим супругом. В тот момент он был женат на другой женщине, а Джун находилась в статусе его любовницы. На следующий день героине предстоит непростой разговор с Яснорадой: та хочет, чтобы она зачала ребенка от их водителя Ника, поскольку он, в отличие от Фреда, способен к деторождению. Во время похода в магазин Джун случайно встречает Гленову — только теперь она Стивенсова. Девушка выглядит неважно, с ней явно произошло что-то ужасное. Однако новая служанка не дает им поговорить. Вечером Фредова снова оказывается в спальне хозяев, у командора все получается, но на этот раз он начинает ее трогать, что запрещено по галаадским законам. В ходе разговора с Ником Джун узнает, что он тайно следит за Уотерфордами, чтобы те соблюдали все правила и постулаты нового правительства.