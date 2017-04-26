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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 1 Серия 8

Рассказ служанки 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

Распутницы
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Все серии 1 сезона «Рассказ служанки»
Фредова
Сезон 1 / Серия 1 26 апреля 2017
День родов
Сезон 1 / Серия 2 26 апреля 2017
Задержка
Сезон 1 / Серия 3 26 апреля 2017
Не дай ублюдкам тебя доконать
Сезон 1 / Серия 4 3 мая 2017
Верный
Сезон 1 / Серия 5 10 мая 2017
Место женщины
Сезон 1 / Серия 6 17 мая 2017
Другая сторона
Сезон 1 / Серия 7 24 мая 2017
Распутницы
Сезон 1 / Серия 8 31 мая 2017
Мост
Сезон 1 / Серия 9 7 июня 2017
Ночь
Сезон 1 / Серия 10 14 июня 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня постепенно сближается с водителем Ником. Становится понятно, что после всего того, что произошло, они уже не просто хорошие друзья, а нечто совершенно другое. Тем не менее Джун продолжает вспоминать о своем супруге Люке. Действие снова возвращается в прошлое, когда несколько лет назад Ник впервые узнал о группе христианских фундаменталистов, набирающих в свои ряды новых людей. Тогда он был в отчаянии — без денег и работы, но с тяжело больным братом на руках. В настоящем времени Фредова с удивлением обнаруживает в гостиной командора, который специально для нее купил красивое платье, косметику и туфли на каблуках. Когда Джун приводит себя в порядок, они вместе с хозяином отправляются на тонированном автомобиле в некое секретное место. Авто останавливается перед темным зданием, троица — Ник, Фред и Джун — спускается в подвальное помещение под названием «Иезавель». Это закрытый бордель, куда приходят военные старшего чина, чтобы отдохнуть от своих жен и расслабиться. Там главная героиня замечает свою старую подругу Мойру, но не подает вида. В борделе Фред снимает отдельную комнату, чтобы уединиться со своей служанкой.

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