В 1 сезоне 8 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня постепенно сближается с водителем Ником. Становится понятно, что после всего того, что произошло, они уже не просто хорошие друзья, а нечто совершенно другое. Тем не менее Джун продолжает вспоминать о своем супруге Люке. Действие снова возвращается в прошлое, когда несколько лет назад Ник впервые узнал о группе христианских фундаменталистов, набирающих в свои ряды новых людей. Тогда он был в отчаянии — без денег и работы, но с тяжело больным братом на руках. В настоящем времени Фредова с удивлением обнаруживает в гостиной командора, который специально для нее купил красивое платье, косметику и туфли на каблуках. Когда Джун приводит себя в порядок, они вместе с хозяином отправляются на тонированном автомобиле в некое секретное место. Авто останавливается перед темным зданием, троица — Ник, Фред и Джун — спускается в подвальное помещение под названием «Иезавель». Это закрытый бордель, куда приходят военные старшего чина, чтобы отдохнуть от своих жен и расслабиться. Там главная героиня замечает свою старую подругу Мойру, но не подает вида. В борделе Фред снимает отдельную комнату, чтобы уединиться со своей служанкой.