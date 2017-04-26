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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 1 Серия 7

Рассказ служанки 1 сезон 7 серия смотреть онлайн

Другая сторона
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Все серии 1 сезона «Рассказ служанки»
Фредова
Сезон 1 / Серия 1 26 апреля 2017
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Сезон 1 / Серия 2 26 апреля 2017
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Сезон 1 / Серия 3 26 апреля 2017
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Сезон 1 / Серия 4 3 мая 2017
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Сезон 1 / Серия 5 10 мая 2017
Место женщины
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Сезон 1 / Серия 7 24 мая 2017
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Сезон 1 / Серия 8 31 мая 2017
Мост
Сезон 1 / Серия 9 7 июня 2017
Ночь
Сезон 1 / Серия 10 14 июня 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Рассказ служанки» зрителям рассказывают историю Люка, которому удалось покинуть бывшие Соединенные Штаты Америки и перебраться в свободную Канаду. В первой серии было показано, как раненого Люка отправили на машине в больницу. Однако по дороге водитель потерял управление и улетел в кювет. Воспользовавшись ситуацией, супруг Джун выбрался из автомобиля, взял припасы и аптечку, а затем отправился в путь. Обнаружив в лесу игрушку дочери, герой понимает, что, скорее всего, его близких забрали офицеры Галаада. По дороге в Канаду он встречает группу незнакомцев, которые также пытаются скрыться от нового правительства. Сначала они принимают Люка за Хранителя, но потом понимают, что он — всего лишь жертва обстоятельств. Вместе со своими новыми друзьями Люк находит лодку, чтобы перебраться на другую сторону реки. Примерно в этот же момент их замечает группа галаадцев и начинает стрельбу. Испуганные и безоружные американцы стараются спрятаться от пуль. В результате одна женщина погибает, все остальные остаются целы. Люку удается получить пристанище в Канаде как беженцу, а спустя три года посол передает ему сообщение от жены. Джун просит помочь ей в поисках дочери.

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