В 1 сезоне 7 серии сериала «Рассказ служанки» зрителям рассказывают историю Люка, которому удалось покинуть бывшие Соединенные Штаты Америки и перебраться в свободную Канаду. В первой серии было показано, как раненого Люка отправили на машине в больницу. Однако по дороге водитель потерял управление и улетел в кювет. Воспользовавшись ситуацией, супруг Джун выбрался из автомобиля, взял припасы и аптечку, а затем отправился в путь. Обнаружив в лесу игрушку дочери, герой понимает, что, скорее всего, его близких забрали офицеры Галаада. По дороге в Канаду он встречает группу незнакомцев, которые также пытаются скрыться от нового правительства. Сначала они принимают Люка за Хранителя, но потом понимают, что он — всего лишь жертва обстоятельств. Вместе со своими новыми друзьями Люк находит лодку, чтобы перебраться на другую сторону реки. Примерно в этот же момент их замечает группа галаадцев и начинает стрельбу. Испуганные и безоружные американцы стараются спрятаться от пуль. В результате одна женщина погибает, все остальные остаются целы. Люку удается получить пристанище в Канаде как беженцу, а спустя три года посол передает ему сообщение от жены. Джун просит помочь ей в поисках дочери.