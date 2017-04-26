В 1 сезоне 2 серии сериала «Рассказ служанки» главную героиню — Джун Осборн — теперь зовут Фредова, что является производным от имени ее нового командора Фреда Уотерфорда. Новая служанка знакомится со своими хозяевами и другими домочадцами, среди которых водитель командора Ник — темноволосый замкнутый парень, а также экономка Рита — пожилая женщина латиноамериканского происхождения. Кроме того, Джун начинает общаться с другой служанкой, живущей по соседству. Вместе с Гленовой они каждый день ходят за продуктами, ведь в одиночестве служанкам на улицу выходить нельзя. По ходу дела становится известно, что новая приятельница главной героини участвует в подпольном сопротивлении. Гленова и ее товарищи готовят мощный ответ религиозным фанатикам, захватившим власть. Но готова ли Джун рискнуть своей собственной жизнью и пополнить ряды оппозиционеров? Ник замечает, что служанки стали слишком дружны и явно что-то замышляют. Он предупреждает Джун о том, чтобы та не велась на разговоры Гленовой. В первую очередь, потому что это может быть опасно: если хозяева что-то заметят, ее тут же отправят на виселицу без суда и следствия. Впрочем, уже совсем скоро Джун поймет, что в новом мире ей фактически нечего терять.