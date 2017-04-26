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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 1 Серия 2

Рассказ служанки 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

День родов
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Все серии 1 сезона «Рассказ служанки»
Фредова
Сезон 1 / Серия 1 26 апреля 2017
День родов
Сезон 1 / Серия 2 26 апреля 2017
Задержка
Сезон 1 / Серия 3 26 апреля 2017
Не дай ублюдкам тебя доконать
Сезон 1 / Серия 4 3 мая 2017
Верный
Сезон 1 / Серия 5 10 мая 2017
Место женщины
Сезон 1 / Серия 6 17 мая 2017
Другая сторона
Сезон 1 / Серия 7 24 мая 2017
Распутницы
Сезон 1 / Серия 8 31 мая 2017
Мост
Сезон 1 / Серия 9 7 июня 2017
Ночь
Сезон 1 / Серия 10 14 июня 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Рассказ служанки» главную героиню — Джун Осборн — теперь зовут Фредова, что является производным от имени ее нового командора Фреда Уотерфорда. Новая служанка знакомится со своими хозяевами и другими домочадцами, среди которых водитель командора Ник — темноволосый замкнутый парень, а также экономка Рита — пожилая женщина латиноамериканского происхождения. Кроме того, Джун начинает общаться с другой служанкой, живущей по соседству. Вместе с Гленовой они каждый день ходят за продуктами, ведь в одиночестве служанкам на улицу выходить нельзя. По ходу дела становится известно, что новая приятельница главной героини участвует в подпольном сопротивлении. Гленова и ее товарищи готовят мощный ответ религиозным фанатикам, захватившим власть. Но готова ли Джун рискнуть своей собственной жизнью и пополнить ряды оппозиционеров? Ник замечает, что служанки стали слишком дружны и явно что-то замышляют. Он предупреждает Джун о том, чтобы та не велась на разговоры Гленовой. В первую очередь, потому что это может быть опасно: если хозяева что-то заметят, ее тут же отправят на виселицу без суда и следствия. Впрочем, уже совсем скоро Джун поймет, что в новом мире ей фактически нечего терять.

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