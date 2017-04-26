В 1 сезоне 6 серии сериала «Рассказ служанки» в закрытую страну прибывает иностранная делегация с целью ознакомится с новыми обычаями и порядками Галаада. Гости практически сразу направились в дом Уотерфордов, чтобы поговорить с Фредовой и другими слугами командора. В первую очередь им важно узнать, насколько Джун комфортно жить в подобных условиях. Из последних сил Фредовой пришлось соврать всем, что она совершенно счастлива. Вечером того же дня в честь делегации прошел большой прием, на котором главы Галаада показали детей, рожденных после переворота. Иностранцы, нуждающиеся в увеличении популяции своего населения, заинтересовались в импорте служанок. Вечером Джун начинает переживать из-за того, что не сказала правду. В итоге она встречается с одной из гостей и буквально молит ее о помощи, но женщина отказывает. И все же героине удается узнать самое главное: ее супруг смог добраться до Канады и сейчас находится в полной безопасности. Помощник посла также предложил Фредовой передать послание для Люка, убедив в том, что сохранит его в секрете. В финале серии действие снова возвращается в прошлое. На этот раз зрителям показывают жизнь Яснорады и Фреда до военного переворота.