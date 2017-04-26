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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 1 Серия 6

Рассказ служанки 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

Место женщины
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Все серии 1 сезона «Рассказ служанки»
Фредова
Сезон 1 / Серия 1 26 апреля 2017
День родов
Сезон 1 / Серия 2 26 апреля 2017
Задержка
Сезон 1 / Серия 3 26 апреля 2017
Не дай ублюдкам тебя доконать
Сезон 1 / Серия 4 3 мая 2017
Верный
Сезон 1 / Серия 5 10 мая 2017
Место женщины
Сезон 1 / Серия 6 17 мая 2017
Другая сторона
Сезон 1 / Серия 7 24 мая 2017
Распутницы
Сезон 1 / Серия 8 31 мая 2017
Мост
Сезон 1 / Серия 9 7 июня 2017
Ночь
Сезон 1 / Серия 10 14 июня 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Рассказ служанки» в закрытую страну прибывает иностранная делегация с целью ознакомится с новыми обычаями и порядками Галаада. Гости практически сразу направились в дом Уотерфордов, чтобы поговорить с Фредовой и другими слугами командора. В первую очередь им важно узнать, насколько Джун комфортно жить в подобных условиях. Из последних сил Фредовой пришлось соврать всем, что она совершенно счастлива. Вечером того же дня в честь делегации прошел большой прием, на котором главы Галаада показали детей, рожденных после переворота. Иностранцы, нуждающиеся в увеличении популяции своего населения, заинтересовались в импорте служанок. Вечером Джун начинает переживать из-за того, что не сказала правду. В итоге она встречается с одной из гостей и буквально молит ее о помощи, но женщина отказывает. И все же героине удается узнать самое главное: ее супруг смог добраться до Канады и сейчас находится в полной безопасности. Помощник посла также предложил Фредовой передать послание для Люка, убедив в том, что сохранит его в секрете. В финале серии действие снова возвращается в прошлое. На этот раз зрителям показывают жизнь Яснорады и Фреда до военного переворота.

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