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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 1 Серия 4

Рассказ служанки 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

Не дай ублюдкам тебя доконать
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Все серии 1 сезона «Рассказ служанки»
Фредова
Сезон 1 / Серия 1 26 апреля 2017
День родов
Сезон 1 / Серия 2 26 апреля 2017
Задержка
Сезон 1 / Серия 3 26 апреля 2017
Не дай ублюдкам тебя доконать
Сезон 1 / Серия 4 3 мая 2017
Верный
Сезон 1 / Серия 5 10 мая 2017
Место женщины
Сезон 1 / Серия 6 17 мая 2017
Другая сторона
Сезон 1 / Серия 7 24 мая 2017
Распутницы
Сезон 1 / Серия 8 31 мая 2017
Мост
Сезон 1 / Серия 9 7 июня 2017
Ночь
Сезон 1 / Серия 10 14 июня 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Рассказ служанки» после разговора с теткой Лидией Фредову ждет наказание от хозяев: Яснорада считает, что та якобы скрывала свою беременность. Теперь Джун целыми днями сидит взаперти в собственной комнате. От скуки женщина начинает копаться в старых вещах, спрятанных в комнате. Так она находит нацарапанную на пыльной стене надпись на латинском языке. К сожалению, у Джун нет доступа к интернету или хотя бы книгам по латыни — она не может перевести эту фразу. Впоследствии ей становится понятно, что послание оставила предыдущая служанка этой семьи, которая не выдержала давления и совершила самоубийство. После скандала с Яснорадой Фредову отправляют на осмотр к врачу. На приеме гинеколог говорит ей, что командор Уотерфорд, вероятнее всего, бесплоден и, если она хочет порадовать семью ребенком, Джун необходимо зачать его где-то на стороне. Вечером героиня вновь вынуждена отправиться в спальню к Фреду и Яснораде, чтобы провести церемонию зачатия. Однако в этот раз у мужчины упорно ничего не получается, он никак не может настроиться на нужный лад. Чуть позже Джун снова приходит в его кабинет, чтобы поиграть в слова. И, пользуясь случаем, спрашивает у Фреда о значении надписи на стене в ее комнате.

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