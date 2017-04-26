В 1 сезоне 1 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня — Джун Осборн — вместе с маленьким ребенком пытается сбежать из родной страны, ведь теперь в ней небезопасно. В первую очередь из-за фундаменталистов, которые воспользовались мировым кризисом, связанным с резким падением рождаемости во всех государствах. Увы, Джун не успевает пересечь канадскую границу — мужчины с оружием нагоняют их маленькую компанию: саму женщину вырубают, а ее плачущего ребенка забирают и увозят в неизвестном направлении. Героиня приходит в себя уже в специальном центре, где обучают так называемых служанок — женщин, способных зачать и родить ребенка. По словам их руководительницы, тетки Лидии, всем служанкам уготована высшая, благословенная цель — продолжить человеческий род. Вместе с этим Джун узнает, что всю оставшуюся жизнь будет прислуживать семьям высших офицеров, рожая для них наследников. Во время обучения женщина знакомится с другими служанками, которые, как и она, по разным причинам не успели покинуть страну. Среди них Джун встречает свою старую знакомую — Мойру. Однако у них практически нет возможности поговорить друг с другом: девушек отправляют в их новые дома, чтобы они смогли выполнить свой главный и единственный долг.