Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 1 Серия 1

Рассказ служанки 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

Фредова
Смотрите в
за 1 рубль
7.7 Оцените
11 голосов
Все серии 1 сезона «Рассказ служанки»
Фредова
Сезон 1 / Серия 1 26 апреля 2017
День родов
Сезон 1 / Серия 2 26 апреля 2017
Задержка
Сезон 1 / Серия 3 26 апреля 2017
Не дай ублюдкам тебя доконать
Сезон 1 / Серия 4 3 мая 2017
Верный
Сезон 1 / Серия 5 10 мая 2017
Место женщины
Сезон 1 / Серия 6 17 мая 2017
Другая сторона
Сезон 1 / Серия 7 24 мая 2017
Распутницы
Сезон 1 / Серия 8 31 мая 2017
Мост
Сезон 1 / Серия 9 7 июня 2017
Ночь
Сезон 1 / Серия 10 14 июня 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня — Джун Осборн — вместе с маленьким ребенком пытается сбежать из родной страны, ведь теперь в ней небезопасно. В первую очередь из-за фундаменталистов, которые воспользовались мировым кризисом, связанным с резким падением рождаемости во всех государствах. Увы, Джун не успевает пересечь канадскую границу — мужчины с оружием нагоняют их маленькую компанию: саму женщину вырубают, а ее плачущего ребенка забирают и увозят в неизвестном направлении. Героиня приходит в себя уже в специальном центре, где обучают так называемых служанок — женщин, способных зачать и родить ребенка. По словам их руководительницы, тетки Лидии, всем служанкам уготована высшая, благословенная цель — продолжить человеческий род. Вместе с этим Джун узнает, что всю оставшуюся жизнь будет прислуживать семьям высших офицеров, рожая для них наследников. Во время обучения женщина знакомится с другими служанками, которые, как и она, по разным причинам не успели покинуть страну. Среди них Джун встречает свою старую знакомую — Мойру. Однако у них практически нет возможности поговорить друг с другом: девушек отправляют в их новые дома, чтобы они смогли выполнить свой главный и единственный долг.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Приложение киноафиши