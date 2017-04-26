В 1 сезоне 10 серии сериала «Рассказ служанки» супруга командора начинает подозревать его в изменах с Джун. Вся ее ярость падает на служанку: когда та приходит домой из магазина, миссис Уотерфорд буквально нападает на нее. Затем она заставляет Фредову пройти тест на беременность, уверенная в положительном результате. К радости или горю, тест подтверждает беременность главной героини. При этом обе женщины понимают, что это ребенок Ника, а не командора. Яснорада отправляется рассказать обо всем супругу, а Джун пытается справиться с нахлынувшей на нее депрессией: она явно не хочет впускать новую жизнь в этот мир. И все же служанка встречается с Ником, чтобы донести до него всю правду. Чуть позже Яснорада и Джун едут в закрытый дом, где, к большому удивлению последней, находится ее дочка Ханна. Таким образом жена командора намекает служанке, что ее ребенок может пострадать, если беременность по каким-то причинам будет прервана. В пакете от Рэйчел обнаруживается куча писем от женщин, пострадавших от правительства Галаада, — это истории о сотнях сломанных судеб, разбитых сердцах и трагических кончинах. Джун плачет, читая эти послания, а затем засыпает в их окружении.