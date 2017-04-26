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Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 1 Серия 10

Рассказ служанки 1 сезон 10 серия смотреть онлайн

Ночь
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Все серии 1 сезона «Рассказ служанки»
Фредова
Сезон 1 / Серия 1 26 апреля 2017
День родов
Сезон 1 / Серия 2 26 апреля 2017
Задержка
Сезон 1 / Серия 3 26 апреля 2017
Не дай ублюдкам тебя доконать
Сезон 1 / Серия 4 3 мая 2017
Верный
Сезон 1 / Серия 5 10 мая 2017
Место женщины
Сезон 1 / Серия 6 17 мая 2017
Другая сторона
Сезон 1 / Серия 7 24 мая 2017
Распутницы
Сезон 1 / Серия 8 31 мая 2017
Мост
Сезон 1 / Серия 9 7 июня 2017
Ночь
Сезон 1 / Серия 10 14 июня 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Рассказ служанки» супруга командора начинает подозревать его в изменах с Джун. Вся ее ярость падает на служанку: когда та приходит домой из магазина, миссис Уотерфорд буквально нападает на нее. Затем она заставляет Фредову пройти тест на беременность, уверенная в положительном результате. К радости или горю, тест подтверждает беременность главной героини. При этом обе женщины понимают, что это ребенок Ника, а не командора. Яснорада отправляется рассказать обо всем супругу, а Джун пытается справиться с нахлынувшей на нее депрессией: она явно не хочет впускать новую жизнь в этот мир. И все же служанка встречается с Ником, чтобы донести до него всю правду. Чуть позже Яснорада и Джун едут в закрытый дом, где, к большому удивлению последней, находится ее дочка Ханна. Таким образом жена командора намекает служанке, что ее ребенок может пострадать, если беременность по каким-то причинам будет прервана. В пакете от Рэйчел обнаруживается куча писем от женщин, пострадавших от правительства Галаада, — это истории о сотнях сломанных судеб, разбитых сердцах и трагических кончинах. Джун плачет, читая эти послания, а затем засыпает в их окружении.

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